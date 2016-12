Moacyr Alves realiza ‘Festival Natalino’ e leitor pode adotar cartinha

O Abrigo Moacyr Alves irá realizar o 1º Festival Natalino neste sábado (17) às 18h, na sede da instituição. O evento deseja proporcionar uma interação do abrigo com a comunidade, oferecendo esporte, cultura e lazer. O evento pretende reunir 900 pessoas.

Os participantes terão várias atividades, como apresentação das turmas Baby Class (3 a 5 anos) e de Iniciação (6 a 10 anos) do Balé, apresentação temática do Jiu-Jitsu, ‘Bailado de Natal’ com a turma da aeróbica, roda de capoeira temática e o coral de Natal com todas as turmas da hidroginástica.

De acordo com a educadora física e instrutora da hidroginástica no abrigo, Vilma Fontão, o evento visa dar importância ao esporte e cultura, além da interação da pessoa com deficiência com os públicos atendidos na instituição, desde a criança à melhor idade, repercutindo na melhoria da qualidade de vida.

Sabendo da grande dificuldade que uma família passa ao cuidar de uma criança deficiente – no Brasil há mais de 200 milhões de pessoas com deficiência – e o quanto a demanda financeira e emocional é alta, o Abrigo Moacyr Alves criou ‘Meu filho é deficiente! E agora? O que eu faço?’, no Kickante. No site, as pessoas podem contribuir com valores a partir de R$ 10.

O projeto consiste em proporcionar o apoio emocional, social, médico, além do aspecto financeiro, para que esses pais se sintam apoiados e não venham abandonar seus filhos.

Serão disponibilizados especialistas para tratar de assuntos referentes à família, cuidados básicos, assistência social, saúde, educação, psicologia, fisioterapia, nutrição, pedagogia, trabalho e renda, acessibilidade, demandas jurídicas, entre outros casos relevantes.

Seja o Papai Noel do abrigo

Para quem deseja fazer uma criança feliz neste Natal, as coordenadoras escreveram 56 cartas com os pedidos de presentes das crianças assistidas pelo abrigo.

Quem decidir ser a Mamãe ou Papai Noel pode fazer uma visita ao local situado à rua Professora Léa Alencar, 1014, Alvorada 1 (em frente da Maternidade do Alvorada) e pegar a sua cartinha na árvore de Natal.

Quem quiser contribuir também pode fazer por meio de depósito bancário: Bradesco ag. 3734-6 c/c4780-5.⁠⁠⁠⁠

Com informações da assessoria