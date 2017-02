Mixed Relay de Triathlon acontece neste sábado e deve reunir mais de 300 atletas na Ponta Negra

Um dos mais emocionantes e empolgantes eventos de triathlon do mundo, o Mixed Relay, desembarca pela primeira vez no Brasil e Manaus foi a cidade escolhida como sede. A competição acontece neste sábado (4 ), com largada às 7h, na Ponta Negra, e são esperados mais de 300 atletas. O evento é uma realização da Federação de Triathlon do Amazonas (Fetriam), com apoio do governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

No meio de centenas de competidores, a equipe Jonathan Tri Team/Sesc, formada pelos triatletas Kilson Costa, Jonathan Alberto, Luana Gomes e Dauton Coronin, está confiante em superar o percurso de 250m de natação, 6km de ciclismo e 1,5km de corrida, sem pausas. O grupo está tão focado, que nem mesmo a folia do carnaval fez o quarteto deixar de lado os treinos. A preparação já soma mais de dois meses.

“Treinamos diariamente e aos finais de semana fazemos o simulado na Ponta Negra. É uma prova rápida de super sprint. Cada atleta vai ter que fazer as três modalidades e em seguida vai o outro atleta. O grande objetivo dela é mostrar para as pessoa que há condições de fazer uma prova com distância reduzida e estimular os colegas enquanto você espera sua vez. Queremos a superação”, disse Kilson Costa, que tem um ano e meio praticando o triatlhon e considera que o método da prova pode atrair novos competidores.

“Muita gente fica com receio de iniciar no triathlon ou de realizar uma prova por conta de achar que não terá condições de finalizar a competição. O Mixed Relay, com percurso e disputa variante, estimula o iniciante ou o admirador da modalidade a encarar a competição e, a partir daí, creio que teremos novos atletas no circuito. É um conceito novo de prova no Brasil, e que vai ajudar a difundir muito a modalidade, beneficiando a todos, pois quanto mais competitividade fica melhor”, destacou Costa.

A ‘Mixed Relay de Triathlon’ será disputado em duas categorias: Oficial, sendo dois homens e duas mulheres, ou Aberto, que envolve quatro atletas de ambos os sexos. Concorrem a premiação de R$3 mil somente as equipes da categoria Oficial. A modalidade é uma forte candidata a se tornar olímpica.

“Esse estilo de prova é bastante difundido fora do Brasil e essa vai ser a primeira vez que o País terá uma competição da modalidade, que envolve o revezamento de quatro atletas, durante todo o percurso na água, na bike e na corrida. O evento dando certo em Manaus, muito possivelmente vai nos gabaritar para receber ano que vem uma competição nacional, no caso o Campeonato Brasileiro, e assim vamos ser pioneiros neste estilo. Além disso, essa modalidade é uma forte candidata para estar nos Jogos Olímpicos de 2024 e por isso temos que incentivá-la”, destacou o presidente da Fetriam, Antonio Neto.

O congresso técnico do ‘Mixed Relay de Triathlon’ será na sexta-feira, dia 03, às 19h, no auditório da Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro.

Premiação

A premiação em dinheiro, no total de R$3 mil, será apenas para os vencedores da categoria Oficial, sendo:

1 o Colocado: R$ 1.500,00

2 o Colocado: R$ 900,00

3 o Colocado: R$ 600,00.

