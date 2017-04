Missa marca início das atividades do Caprichoso

Uma missa de ação de graças foi realizada na manhã deste sábado (8), reuniu artistas, sócios e torcedores do Boi Caprichoso, no Galpão Central de Alegorias, em Parintins (distante a 369 Km de Manaus). O momento de oração e louvor teve como objetivo abençoar todos os trabalhadores envolvidos na confecção do projeto de arena ‘A poética do Imaginário Caboclo’.

O sacerdote e sócio do Boi Caprichoso, Pe. Carlos Caridade, vindo do município de Barreirinha (a 331 Km da capital), foi quem presidiu a missa. A celebração é realizada há 17 anos e marca o começo dos trabalhos de galpões. O momento religioso foi organizado pela mãe do Boi, Odinéa Andrade, que juntamente com a torcedora Lurdinha Bezerra. “É um momento importante, iniciar esse trabalho com muitas bênçãos, ainda mais aqui, no Galpão, onde todo o trabalho é realizado”, afirmou Odinéa.

Na ocasião, houve ainda a bênção da padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo. Para o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, o momento se faz necessário visto que os próximos meses serão de intenso trabalho e dedicação. “É importante essa bênção para que todos possam fazer um grandioso trabalho, levar para a arena um grande espetáculo. Tenho certeza que virão muitas coisas boas, de encher o torcedor de orgulho e conquistar mais um título”, assegurou o presidente.

No término da celebração, Babá reforçou o compromisso de fazer o melhor a frente da Associação e disse que a partir de segunda-feira (10), será momento de colocar em prática toda a concepção do projeto de arena. “Nosso galpão está organizado, as equipes empenhadas, material comprado. Será a hora de tornar realidade tudo o que vem sendo planejado desde o ano passado”. Disse.

O momento de confraternização foi encerrado com um café da manhã.

