Miss AM Plus Size será escolhida nesta sexta

O Les Artistes Café Teatro recebe, nesta sexta-feira (10), às 19h, o Concurso Miss Amazonas Plus Size Oficial 2017. A disputa visa levantar a autoestima de mulheres que estão acima do peso considerado ‘padrão’, consagrando as modelos e mostrando tendências do mundo da moda para o público “Plus Size”, com direito a prêmios em diferentes categorias. O evento tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O movimento começou em 2014, quando o produtor de eventos Fernando Salignac pesquisou no Amazonas modelos de roupas para mulheres plus size e não encontrou. Salignac se sentiu motivado a trazer uma proposta para esse público através do concurso, que está há quatro anos inspirando mulheres a se sentirem bem com o próprio corpo.

“Desde a primeira edição do concurso, um leque de oportunidades foi aberto para nossas modelos acima do peso em Manaus. Hoje elas sabem em que loja ir para encontrar seu manequim. Empresas de roupas as contratam para serem garotas-propaganda da sua marca. Outras abriram sua própria loja plus size, ou seja, o concurso mudou radicalmente a autoestima delas e o pensamento da sociedade para esse público”, ressaltou Fernando.

O concurso rendeu até para Miss representando o Amazonas na competição nacional. A estudante Karina Lasmar, 21, participou da primeira edição e ganhou na categoria “Miss Fotogenia Plus Size”, o que lhe rendeu vários títulos, incluindo o mais recente, o ‘Miss Amazonas Plus Size Nacional 2016/2017’, em que ficou entre as sete finalistas de todo o país. “Eu mudei muito desde que participei do concurso. Antes eu não gostava de fazer foto minha e não me aceitava por ser gordinha. Por isso, entendo algumas meninas que se reprimem por causa do peso, porém, sempre há uma solução para isso. Acredito que a principal atitude para mudar esse pensamento é se aceitar do jeito que é e se sentir linda”, afirmou Karina.

Além do concurso na sexta-feira, quem quiser conferir uma prévia do que vai acontecer no evento pode participar do ensaio aberto ao público na quinta-feira (9), a partir das 16h. O Les Artistes Café Teatro está localizado na Avenida Sete de Setembro, 377, Centro.

