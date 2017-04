Minivila Olímpica do Coroado recebe Batalha de Rap

Neste sábado (8), a partir das 17h, a Minivila Olímpica do Corado, na Zona Leste, receberá a 1ª Batalha de Rap do Programa Segundo Tempo. A atividade busca desenvolver atividades socioculturais e promover a integração da cultura Hip-Hop entre os participantes.

Aberto ao público, as batalhas serão realizadas em confrontos individuais entre os Mc’s, responsáveis por criar as rimas. Os três melhores improvisadores serão premiados e o evento contará ainda com uma rampa de skate para manobras.

Segundo o coordenador do Programa Segundo Tempo, Thiago Santos, a Batalha de Rap é uma expansão do programa. “Estamos cada vez mais ampliando o Programa Segundo Tempo. Não só realizando atividades esportivas, mas também culturais e de lazer para a juventude da cidade”, explicou.

Na capital amazonense, o Programa Segundo Tempo é mantido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, em convênio com o Ministério do Esporte, atendendo dez mil crianças na cidade, em 85 núcleos esportivos espalhados por todas as zonas, oferecendo 19 modalidades esportivas e culturais para crianças de 6 a 17 anos.

