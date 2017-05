“Minivila de Portas Abertas” vai oferecer atividades de esporte e lazer neste sábado

Neste sábado, dia 27, a Minivila Olímpica do Coroado, na Zona Leste de Manaus, será cenário do Projeto “Minivila de Portas Abertas”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

O objetivo é interagir com a comunidade em geral e proporcionar atividades lúdicas e esportivas para os moradores da área de forma gratuita. A programação é livre para todas as idades e ocorrerá das 8h às 14h.

Segundo o diretor de Desporto da Semjel, Alexsandre Barbosa, o projeto já era algo que tinha em mente. “Quando assumi a diretoria do departamento, apresentei a ideia ao secretário Mário Barros e ao subsecretário de Esporte e Lazer, Elvys Damasceno, e hoje estamos desenvolvendo e concretizando o projeto”, explicou.

Dentre as atividades, haverá hidroginástica para idosos e adultos, natação para crianças, além de futsal, voleibol, entre outros esportes.

Barbosa contou ainda que o projeto é um piloto para as próximas ideias. “Inicialmente, o “Minivila de Portas Abertas” acontecerá apenas neste sábado. Porém, iremos analisar sua repercussão e quem sabe, expandir essa ideia, tornando-a algo mais frequente”, disse.

Com informações da assessoria