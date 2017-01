Ministro da Justiça inspeciona Compaj

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, está, neste momento, visitando o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no km 8 da BR-174. Segundo fontes da segurança pública, ele deve visitar outras unidades prisionais ainda nesta terça-feira (3).

A imprensa não foi autorizada a acompanhar a visita que ocorre dois dias depois do massacre que terminou com a morte de 55 detentos do Compaj e deu início a uma série de motins e mortes nas outras unidades prisionais de Manaus, como Centro de Detenção Provisório (CDP) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

Márcio Azevedo

Portal EM TEMPO