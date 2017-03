Ministro Padilha retorna nesta segunda ao trabalho após 21 dias de atestado médico

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, voltou hoje (13) ao trabalho, depois de ficar 21 dias de atestado médico. Padilha passou por cirurgia na próstata e ficou internado no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, entre os dias 20 de fevereiro e 8 de março.

A alta do ministro foi antecipada pela equipe médica por apresentar “excelente recuperação”. Padilha se reúne hoje com equipe de assessores e também participa das articulações do governo federal na definição de medidas de combate ao crime organizado no Brasil.

Débora Brito

Agência Brasil