Ministro Mauro Campbell Marques assume cargo de corregedor-geral de Justiça

O ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assumiu nesta terça-feira (30), no Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília, o cargo de corregedor-geral da Justiça Federal. Ele substituiu o ministro Og Fernandes.

“É tempo de crise econômica, fiscal e financeira sem precedentes na história de nossa nação. Portanto, é hora de conceber e concretizar soluções criativas que aumentem a eficiência da prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, evitem ou reduzam despesas públicas”, afirmou o ministro.

Mauro Campbell salientou ainda que a função correcional do cargo de corregedor-geral será “muito atenuada”, em função dos “excelentes quadros” de magistrados e de servidores da Justiça Federal.

Diagnóstico preciso

“Em verdade, buscarei enfatizar um diagnóstico com precisão das rotinas administrativas que porventura estejam em descompasso com o ônus de servir à sociedade”, disse o ministro, no discurso de posse que reuniu dezenas de autoridades, magistrados e advogados, no auditório do CJF.

O novo corregedor afirmou ainda que pretende resgatar, nas inspeções já realizadas nos últimos anos, todo o acervo de problemas e de falhas detectadas, bem como as soluções adotadas, para que sejam multiplicadas e aprimoradas. “Eis o desafio que dividirei com meus principais parceiros administrativos”, disse.

No discurso de despedida, o ministro Og Fernandes agradeceu o apoio do presidente e da vice-presidente do STJ, ministros Francisco Falcão e Laurita Vaz, respectivamente, e dos demais integrantes da Justiça Federal. “Agora, como diria o poeta, cumpre-me ‘afinar’ minha viola para tocar noutro lugar’”, finalizou.

Estrutura

O cargo de corregedor-geral pertence à estrutura do CJF, órgão que supervisiona a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, nas áreas orçamentária e administrativa.

Entre outras competências, o corregedor-geral realiza inspeções e correições ordinárias nos tribunais regionais federais (TRFs), exerce a fiscalização e o gerenciamento da Justiça Federal, assim como a supervisão técnica e o controle da execução das deliberações do conselho.

O corregedor-geral também exerce os cargos de presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), dos Conselhos das Escolas da Magistratura Federal (Cemaf) e do Fórum Permanente de Corregedores da Justiça Federal, além de dirigir o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do CJF e de coordenar a Comissão Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais Federais.

Perfil

Mauro Luiz Campbell Marques nasceu em 9 de outubro de 1963, na cidade de Manaus (AM). É filho de Manoel Francisco Garcia Marques e Victorina Campbell Marques. Casado com Lúcia Clara Gil de Brito Campbell Marques, tem dois filhos: Manoella e Guilherme Campbell Marques.

Graduou-se em ciências jurídicas pelo Centro Universitário Metodista Bennett, no Rio de Janeiro, em 1985. Em 1987, tornou-se promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, do qual foi secretário-geral de 1989 a 1991. Foi promovido a procurador de justiça em 1999 e, por três vezes, eleito procurador-geral de justiça, desempenhando integralmente os mandatos nos biênios 1999-2001 e 2001-2003, e parcialmente no biênio 2007-2009.

É ministro do STJ desde 17 de junho de 2008 e, com isso, membro da Corte Especial, da Primeira Seção, da Segunda Turma e da Comissão de Jurisprudência.

Com informações da assessoria