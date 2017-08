Ministro Gilmar Mendes acompanha eleição suplementar no Amazonas

Ministro Gilmar Mendes observa eleição suplementar no Amazonas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, está em Manaus para acompanhar o processo da eleição suplementar para governador e vice-governador no Estado. Ao longo do dia, Mendes concederá entrevista coletiva para informar sobre o andamento do pleito.

Ao visitar Manaus no dia 26 de julho, o ministro Gilmar Mendes verificou os preparativos para a eleição, determinada pelo TSE depois que o o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou em 2016 os mandatos dos governador José Melo (PROS) e do vice-governador Henrique Oliveira (SD), acusados de compra de votos na eleição de 2014. A ação de cassação foi proposta pela coligação adversária “Renovação e Experiência”, que tinha como cabeça de chapa o senador Eduardo Braga (PMDB).

Leia também: Gilmar Mendes diz em Manaus que decisões ainda podem interferir nas eleições no AM

Eleição Suplementar

A decisão do TRE-AM foi endossada em julgamento de recurso da chapa cassada pelo TSE com votos pela cassação dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Herman Benjamin, Admar Gonzaga e Rosa Weber. Pela absolvição votaram o relator do caso, Napoleão Nunes Maia Filho e Luciana Lóssio. A maioria dos ministros entendeu que houve compra de votos por uma assessora de confiança do governador, Nair Blair. A mulher foi flagrada dentro do comitê de campanha com R$ 7.700, além de recibos e planilha que mostravam a destinação de dinheiro para eleitores.

Custo da eleição

A previsão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) é de que a eleição custará algo em torno de R$ 32 milhões, incluindo o deslocamento de tropas das Forças Armadas para assegurar a ordem em diversos municípios do Amazonas.

A expectativa é de que 2,3 milhões de amazonenses compareçam às urnas neste domingo.

Leia também:

Durante voto, Eduardo Braga relembra trajetória para eleição inédita

Amazonino Mendes vota na eleição suplementar e fala em restaurar o Amazonas

Rebecca Garcia vota e diz que quer ‘revolucionar política amazonense’