Ministro do Trabalho diz que vai qualificar profissionalmente 15 mil presos

Em meio a pressão sobre o governo federal em relação à crise prisional, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse nesta quarta (18) que vai investir R$ 30 milhões na qualificação profissional de 15 mil detentos.

Ele disse que conversou com a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF) e do Conselho Nacional de Justiça(CNJ), para formalizar um grupo do trabalho com representantes do CNJ e do ministério para formatar uma “ação de qualificação profissional’.

A previsão é que o programa do governo seja lançado em 10 de fevereiro – ele existe há sete anos, segundo o ministro. Os cursos devem começar ainda no primeiro semestre deste ano. O ministro afirmou que os recursos estão especificados no Orçamento do ministério para qualificação profissional.

“O Judiciário vai definir quais penitenciárias vão receber cursos, mas todos os Estados serão contemplados”, disse Nogueira após participar de reunião com Cármen Lúcia. “Foi uma iniciativa do presidente Michel Temer para que governo federal e Judiciário possam desenvolver ações conjuntas para combater a crise carcerária”, afirmou Nogueira.

Letícia Casado

FolhaPress