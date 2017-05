Ministro do Trabalho diz que Temer sairá fortalecido de crise política

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse nesta quinta-feira (26) que o presidente Michel Temer sairá fortalecido da crise política pelas medidas que tem adotado para melhorar o país, entre elas o estabelecimento de um teto para os gastos públicos, já aprovado pelo Congresso, e as reformas previdenciária e trabalhista, que estão sendo analisadas pelos parlamentares.

“O Brasil de amanhã será muito melhor do que o de hoje por causa dessas medidas corajosas que o presidente encaminhou”, disse Nogueira durante o 89º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic).

Em seu discurso, o ministro também ressaltou o potencial econômico do país. “Temos de enfatizar a grande capacidade de o nosso país superar dificuldades. O Brasil é um país com um mar de potencialidades e tem condições de ser protagonista do desenvolvimento mundial.”

Além de Nogueira, participaram do evento os ministros da Fazenda, Henrique Meireles; e da Transparência, Torquato Jardim. O Enic reúne representantes das maiores empresas de construção do país.

Júlia Buonafina

Agência Brasil