Ministro do Meio Ambiente garante apoio para criação do Parque Municipal Tarumã

O prefeito Arthur Virgílio Neto teve um encontro, na noite desta quarta-feira (8), com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Na ocasião, apresentou a necessidade de transformar o local conhecido como Cidade das Luzes, bairro Tarumã, Zona Oeste, em um grande parque ecológico para manter a preservação ambiental do local.

Acompanhado do vice-prefeito, Marcos Rotta, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Nelson Junior, o prefeito apresentou ao ministro os riscos ambientais que podem ocorrer caso a área do Tarumã não seja resgatada e transformada em uma grande área de preservação.

“Trouxe ao ministro Sarney Filho uma reinvindicação que é muito importante para nós que é de se fazer no Parque Tarumã, naquela área onde o tráfico de drogas quis se estabelecer na comunidade Cidade das Luzes, um grande parque. Temos que controlar essa questão do desmatamento e seremos muito enérgicos nisso”, afirmou o prefeito.

Arthur Neto também destacou que houve muita receptividade por parte do ministro para encontrar recursos para a elaboração do projeto. “O ministro Sarney Filho se propôs a nos ajudar a encontrar fontes de financiamento para tomarmos as primeiras inciativas em transformar aquela área em um verdadeiro parque ecológico. Não podemos deixar que aconteça essa poluição no lago Tarumã, senão poluiremos também a Ponta Negra”, enfatizou.

A ameaça ecológica à área de preservação do Tarumã sensibilizou o ministro Sarney Filho que entendeu a importância da criação do Parque Tarumã e ressaltou que isso é o que a população manauara realmente quer para aquela área.

“Ficou claro que é uma região muito bonita que tem destinação turística. O que deixamos acertado é que o Ministério irá buscar fontes de financiamento para a implementação e o prefeito vai iniciar o processo legal para a criação de um parque municipal no qual teremos sim uma condição de ajudar a realizar esse projeto”, confirmou o ministro.

O secretário municipal de meio ambiente lembrou um dos legados que o prefeito Arthur Neto realizou na cidade de Manaus – foi a criação do Parque Municipal do Mindu, ainda na sua primeira gestão quando prefeito.

“O prefeito teve a coragem de enfrentar grileiros que queriam transformar aquela região do bairro Parque Dez de Novembro em uma invasão e hoje graças a ele é um santuário ecológico. A história se repete e temos certeza que com o apoio do Ministério do Meio Ambiente iremos criar o Parque do Tarumã e salvar aquela área”, disse Antônio Nelson.

Também participaram da reunião o deputado estadual Bosco Saraiva e o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) vereador Wilker Barreto.

Com informações da assessoria