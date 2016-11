Ministro da Rússia é preso e acusado de receber propina de US$ 2 milhões

O ministro da Economia da Rússia, Alexey Ulyukayev, 60, foi preso nesta terça-feira (15) pela acusação de receber US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,8 milhões) em propina. Ele foi pego em flagrante.

Ulyukayev teria recebido o dinheiro para facilitar a aprovação da compra da empresa de petróleo Bashneft pela petroleira estatal Rosneft. O negócio envolveu cerca de US$ 5 bilhões (R$ 17,2 bilhões).

Se for considerado culpado, ele pode receber pena entre oito e 15 anos de prisão. A investigação foi realizada pelo Serviço Federal de Segurança russo (FSB, sucessor da extinta KGB).

Segundo o Ministério Público russo, há suspeitas de que ele tenha cometido extorsão a executivos da companhia Rosneft, além de fazer ameaças.

“Uliukáyev foi flagrado com a mão na massa”, disse Svetlana Petrenko, porta-voz do grupo de investigadores. A entrega do dinheiro teria ocorrido na segunda (14).

O ministro estava no cargo desde 2013. Ele não faz parte do círculo mais próximo do presidente Vladimir Putin, que é dominado por pessoas que defendem maior presença do Estado na economia, mas não é considerado um economista liberal.

O presidente da Rosneft, Igor Sechin, um dos homens mais poderosos da Rússia e próximo de Putin, fez forte lobby para que o governo aprovasse a compra da Bashneft, também uma estatal.

No entanto, o negócio era mal-visto por economistas liberais, ligados ao primeiro-ministro Dmitry Medvedev, que defendia a venda da empresa para investidores privados.

Inicialmente, Ulyukayev foi contra a proposta, mas acabou mudando de ideia e concordou com o negócio.

As autoridades revelaram que o ministro teve seu telefone grampeado e que suas comunicações on-line foram monitoradas.

Putin disse, por meio de seu porta-voz, que “são acusações sérias” e que “só a Justiça poderá dar um veredito”.

