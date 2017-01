Ministro da Justiça se coloca à disposição para ajudar a conter rebelião no Amazonas

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, informou em nota na manhã desta segunda-feira (2), que está à disposição do governo do Amazonas para ajudar nas providências necessárias em relação a rebelião ocorrida no Completo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), entre a tarde de domingo (1º) e a madrugada desta segunda.

Conforme a nota, o ministério se coloca à disposição caso o governo do Amazonas precise fazer transferências de internos para presídios federais. A Força Nacional também está à disposição, caso seja necessário será enviada para Manaus.

Durante toda a rebelião, o ministro Alexandre de Moraes manteve contato com o governador José Melo, e prometeu ajudar inclusive se alguma transferência de presos para presídios federais for necessária. O receio do governo federal é que o PCC possa realizar outras rebeliões em presídios pelo país em retaliação à Família do Norte.

O governador José Melo informou que, neste momento, a situação no complexo penitenciário está sob controle, e que vai utilizar os R$ 44,7 milhões que recebeu como repasse do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), na última quinta-feira (29), para resolver os problemas.

