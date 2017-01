Ministro da Justiça chega a Manaus para reunião com José Melo

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, desembarcou em Manaus, na noite desta segunda-feira (2), após a maior rebelião do Amazonas deixar 56 mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Outros quatro presos também foram mortos hoje na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP).

Moraes desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 20h, e deve participar da coletiva de imprensa organizada pelo governador do Estado, José Melo (Pros), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na avenida André Araújo, Petrópolis, na Zona Sul de Manaus, ainda nesta noite.

Durante esta manhã, o Ministério da Justiça e Cidadania informou que o ministro manteve, durante todo o tempo, contato com José Melo sobre as ações e movimentações nos presídios do Estado. O ministro colocou-se à disposição para eventuais transferências de detentos para presídios federais, além de reforço policial com o envio da Força Nacional.

Para sanar os problemas no sistema penitenciário do Amazonas, R$ 44,7 milhões foram repassados ao Fundo Penitenciário do Estado.

Portal EM TEMPO