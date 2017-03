Ministro da Integração promete celeridade na liberação de ajuda a Manaus

O ministro da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho, se comprometeu em dar celeridade na liberação de qualquer tipo de ajuda que Manaus venha necessitar, por conta das cheias desse ano.

O compromisso foi firmado no final da manhã desta terça-feira (28), em encontro com o prefeito em exercício da cidade, Marcos Rotta, que é do mesmo partido de Barbalho.

A ajuda federal vai somar esforços com o município, para garantir o mínimo de prejuízos possíveis à população com a subida dos rios este ano.

“Fiz questão de visitar o prefeito em exercício, e meu amigo Marcos Rotta, para colocar todo o aparato do Ministério da Integração e da Defesa Civil Nacional à disposição da cidade e, assim, agilizarmos o atendimento das demandas que venham a surgir com a subida dos rios”, ressaltou o ministro Helder Barbalho.

De acordo com Rotta, Manaus já está com todo o levantamento das ações de atendimento à população que, este ano, deve ser de 3,5 mil a 4 mil pessoas atingidas pela cheia na capital. Ainda segundo ele, a prefeitura aguarda o primeiro sinal de alerta do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que será emitido no próximo dia 31, para dar início aos trabalhos preventivos de construção de pontes.

Conforme estudo da Defesa Civil de Manaus, pelo menos 15 bairros, incluindo o Centro, devem ser atingidos com a subida dos rios. “Coincidentemente a visita do ministro acontece no momento em que montamos nosso cronograma de atendimento à cheia e verificamos a necessidade de aportar recursos para garantir a ajuda à população”, destacou Marcos Rotta.

União dos governos

Acompanhando o ministro Helder Barbalho, que esteve na Região Metropolitana de Manaus (RMM) repassando cerca de 500 toneladas de donativos ao Governo do Amazonas, o vice-governador Henrique Oliveira disse que é hora de os governos se unirem para garantir ajuda a quem precisa.

“Descemos do palanque político e deixamos a vaidade de lado, porque o Amazonas e Manaus passam por esse momento difícil que é a subida dos rios. O mais importante nesse momento é buscar socorro para as pessoas quem veem a água invadir a casa delas e que, muitas vezes, perdem tudo”, ponderou o vice-governador Henrique Oliveira (SD).

Entre os itens doados pelo Ministério da Integração e pela Defesa Civil Nacional para os municípios do estado estão cestas básicas, colchões, kits de higiene pessoal e dormitórios que serão entregues às famílias de quatro municípios da calha do Juruá, já afetados pela cheia do rio.