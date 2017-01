Ministro da Defesa visita Tabatinga

O avião das forças armadas que traz o Ministro da Defesa Raul Jungmann, deve pousar no Aeroporto Internacional de Tabatinga (1,108 km de Manaus) às 13h30 da tarde desta quinta-feira.

Durante a viagem de reconhecimento Jungmann deve visitar o Pelotão de Fronteita na Vila Bittencourt e o Hospital do Exército, que é referência no atendimento médico da região tanto para brasileiros quando para colombianos e peruanos.

A tríplice fronteira é uma região estratégica para o combate ao tráfico de drogas, por essa razão, está na rota do ministro que depois de Tabatinga deve passar ainda por Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde fica o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

Devem acompanhar o ministro durante a viagem o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), almirante-de-esquadra Ademir Sobrinho e o general de exército Geraldo Antônio Miotto, Comandante Militar da Amazônia.

Forças Armadas nos presídios do Amazonas

Nesta quarta-feira, antes da viagem, em coletiva no auditório do Ministério da Defesa, Jungmann deve detalhar o plano de emprego das forças armadas nos presídios do Brasil. O plano foi aprovado pelo presidente Michel Temer em decreto divulgado no Diário Oficial esta quarta-feira (18).

Um dos estados beneficiados é o Amazonas. As ações vão se concentrar na detecção de armas, aparelhos de telefonia móvel e drogas, mas nesta terça-feira (17), o Ministro destacou que não vai haver contato entre os militares e os detentos.

“As Forças Armadas não vão lidar com os presos. Esse papel vai ficar com as polícias e com os agentes penitenciários”, afirmou o ministro que deve dar mais detalhes sobre as ações aqui no Amazonas durante a visita desta quinta-feira.

Gabriel Costa

EM TEMPO