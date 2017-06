Ministro da Defesa diz que negocia orçamento plurianual para as Forças Armadas

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse nesta quarta-feira (31) que negocia com a equipe econômica do governo o orçamento plurianual das Forças Armadas para que programas e projetos do setor tenham continuidade sem risco de contingenciamento.

Jungmann participou nesta quarta do Fórum de Investimento Brasil 2017, na capital paulista, onde falou sobre os principais projetos desenvolvidos pelas Forças Armadas, como o Programa de Submarinos (Prosub), o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação (SGDC) e o Sistema de Monitoramento de Fronteira (Sisfron). “Esses são alguns exemplos de projetos estratégicos que geram empregos e renda. Estamos expandindo também nossa Base Industrial de Defesa e ampliando o marco regulatório”, citou.

Em sua participação no evento, Jungmann destacou a criação de uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar a indústria nacional. “Assim estamos assegurando melhores condições para o desenvolvimento de nossa base industrial de defesa”.

Agência Brasil