Ministro confirma permanência da Forca Nacional no Complexo Penitenciário do Amazonas

Força Nacional trabalha no AM desde o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim – Foto: Divulgação

Após encontrar-se com o governador David Almeida e a cúpula de segurança Pública do Amazonas, no último sábado (8), o Ministro da Justiça e Segurança, disse que a Força Nacional irá permanecer no Estado.

O governador solicitou ao ministro que haja fortalecimento das fronteiras para o combate ao tráfico de drogas e que a Força Nacional permaneça no atendimento ao complexo penitenciário.O Ministro irá determinar ainda o prazo de permanência dos oficiais no Amazonas.

Após o encontro, de acordo com o governador, foi acertado ainda que haverá ajuda humanitária aos refugiados venezuelanos que permanecem no Estado.

Ouça entrevista com o governador David Almeida:

Ouça entrevista com o Ministro da Justiça:

Leia mais:

Ministro da Justiça visita abrigo de venezuelanos em Manaus e faz alerta sobre permanência no país

MPF-AM quer Força Nacional dentro da Vidal Pessoa

MPF-AM quer Força Nacional dentro da Vidal Pessoa