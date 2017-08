Ministra manda PF investigar Vanessa Grazziotin e Eron Bezerra por caixa 2

Vanessa e o ex-deputado federal Eron Bezerra, conseguiram retirar seus nomes do inquérito da Operação Lava Jato, mas agora serão investigados – Michael Dantas

A senadora Vanessa Grazziotin e o ex-deputado federal Eron Bezerra, ambos do PCdoB, mesmo após conseguirem retirar seus nomes do inquérito da Operação Lava Jato, devem ser investigados pela Polícia Federal. A ministra Roda Weber ordenou a apuração das denúncias contra o casal, que havia sido citado na delação do ex-executivo da Odebrecht, Fernando Reis.

Segundo o delator, os dois teriam recebido doação eleitoral de R$ 1,5 milhão por meio de caixa 2 nas eleições de 2016, quando ela disputou a Prefeitura de Manaus. No início deste mês, Vanessa chegou a explicar que o Ministério Público Federal (MPF) instaurou o inquérito nº 4418 baseado nos questionamentos feitos por ela sobre o fato e também em documentos apresentados que contestava o recebimento de propina da construtora. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, após analisar o material, entendeu que a ação se tratava, na prática, em tese, do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.

Eron Bezerra afirma que o MPF, ao pedir de volta o processo, reconhece que errou. “Foi o MP que encaminhou o nosso nome para o ministro Fachin para ser investigado na Lava Jato, e é o próprio ministério que pede para retirar os nomes por não haver nenhuma sustentação”, comentou.

Dessa forma, o caso vai ser investigado do ponto de vista eleitoral sob a condução da relatora da ação, a ministra Rosa Weber, e criminal após o pedido da magistrada. Eron explicou que a doação em tese foi feita de forma legal e que eles têm documentos que provam o fato.

“Para quem atua no mundo da política, denigrir a imagem é muito complicado. Isso aconteceu comigo e outros parlamentares. Mas, o MP fez a primeira reparação, quando pediu para retirar da Lava Jato”, disse Vanessa.

