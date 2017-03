Ministério Público emite parecer favorável à prisão de vereador de Coari

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça de Coari, Flávio Mota Morais Silveira, emitiu parecer favorável ao pedido de prisão feito pelo delegado, Mauro Duarte Araújo, do município de Coari contra o vereador Aldervan Souza Cordovil. No pedido, o delegado incluiu provas de que o vereador, que também é advogado, tentou chantageá-lo por conta de investigações cujo alvo era o parlamentar. Nesta segunda-feira (27), o Judiciário decretou a prisão preventiva de Aldervan Cordovil.

“Realmente é estarrecedor que Aldervan Souza Cordovil, conhecido advogado da Comarca e atualmente ocupante do cargo de vereador do Município, se valha de práticas imorais, como a encomenda de dossiês e prática de chantagens, para impedir que as autoridades estatais desenvolvam seus trabalhos de forma independente e republicana”, disse o Promotor de Justiça em seu parecer.

Aldervan foi investigado pelo uso, na condição de advogado, de documento falso que comprovava o pagamento de fiança de um cliente. Esta prática, tipificada no art. 304 do Código Penal, resultou em ação penal movida pelo MP-AM por prática de estelionato (Art. 171, caput, do Código Penal). Inconformado com a atuação do delegado, o vereador teria enviado, pelo aplicativo Whatsapp, mensagens ameaçadoras ao delegado do município que conduziu as investigações.

Segundo o juiz da 2ª Vara da Comarca de Coari, Fábio Lopes Alfaia, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e para garantir a efetiva instrução criminal, uma vez que o vereador mostrou ousadia para ameaçar a pessoa de uma autoridade do sistema de justiça criminal.

“Sua posição de atuante advogado perante o Poder Judiciário local e recém-eleito parlamentar no seio do Poder Legislativo Municipal denotam a efetiva gravidade de sua conduta, passível da medida cautelar extrema”, disse o juiz, na decisão.

Com informações da assessoria