Ministério Público é contra a construção de presídio federal em Iranduba

O procurador-geral de Justiça Carlos Fábio Braga Monteiro, o coordenador do Grupo de Enfrentamento da Crise do Sistema Prisional (Gecsp), José Roque Nunes Marques, e a promotora de Justiça de Iranduba, por substituição legal, Carla Santos Guedes, assinaram uma nota oficial demonstrando posição contrária à construção de um presídio federal no município de Iranduba (a 22 km de Manaus).

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) se posicionou contra a obra, nesta terça-feira (22), e argumenta que a decisão sobre a construção da unidade prisional na cidade deve ser resultado de uma ampla discussão envolvendo os órgãos de justiça, segurança e a sociedade civil amazonense, com avaliação prévia dos impactos na segurança pública, no meio ambiente e nas atividades sociais e econômicas.

O órgão ministerial também alerta sobre a necessidade de se construir novos presídios, sob a administração estadual, com regime disciplinar diferenciado, para atender a população carcerária local e reduzir o deficit de vagas atualmente existente, porém, não se apresenta oportuna a decisão de construir um presídio federal sem prévio investimento no aparelho de segurança pública estadual, em especial, na área de inteligência, na modernização da gestão dos presídios e no fortalecimento da segurança na fronteira.

“Nós somos radicalmente contra. O governo federal quando toma a iniciativa de tratar de uma construção de uma unidade federal ele seduz o Estado ou o município dizendo que vai ter condições de gerar empregos, mas o custo social que um presidio federal traz para o local, onde vai ser construído é muito maior do que qualquer repasse que venha para geração de emprego momentânea. Já temos grandes problemas, uma facção extramente forte, mas que está sendo combatida pelos órgãos. Porém, teremos uma facção mais potencializada em seu poder, além do aparecimento de outras, pois vamos trazer para o nosso território criminosos perigosos lideres de outras facções. Ou seja, Teremos uma universidade com pós-doutorado em criminalidade”, pontou Fábio Monteiro.

O procurador disse ainda, que após a eleição vai conversar com o novo governador do Estado para tratar sobre o assunto da unidade prisional.

“Conversarei com o novo governador e com o prefeito de Iranduba. Esse presídio não trará nada positivo para o nosso Estado, somente coisas ruins. Presidio federal não é bem vindo no Amazonas”, concluiu.

