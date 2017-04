Ministério Público denuncia Marcos por agressão a Emilly

O cirurgião plástico Marcos Harter, ex-participante do ‘BBB17’, foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de agredir a sua companheira de confinamento e a vencedora do programa, Emilly Araújo, durante o reality show.

A denúncia contra o médico foi oferecida pelo Ministério Público nesta segunda (24). O gaúcho é acusado de ter cometido dois delitos de lesão corporal.

De acordo com a Promotoria, “Marcos agrediu Emilly com fortes beliscões, que causaram um hematoma no braço esquerdo da vítima, por motivo fútil, que seria ciúmes”. “Em outro momento, o denunciado ofendeu novamente a integridade corporal de Emilly, com um apertão no antebraço direito, que acarretou um novo hematoma roxo.” As lesões constam em laudo de corpo delito.

A Justiça deve decidir se aceita a denúncia contra Harter antes de abrir um processo.

Folhapress