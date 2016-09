Ministério libera R$ 40 milhões ao ‘Água para todos’, no Amazonas

Aproximadamente 12,5 mil famílias do interior do Amazonas devem ser beneficiadas com a nova fase do programa “Água para Todos”. Nesta segunda-feira (12), o governador José Melo recebeu, em Brasília (DF), aval do Ministério da Integração Nacional para a liberação do pacote de R$ 40 milhões da segunda fase, que alcançará 30 cidades. Executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o programa vai contemplar 250 comunidades isoladas e que não têm redes de água para consumo humano.

José Melo se reuniu com o Ministro da Integração, Helder Barbalho, pela manhã, para discutir detalhes da parceria. Metade do pacote, o equivalente a recursos de R$ 20 milhões, já entra em licitação nos próximos dias, seguindo o cronograma acertado com o ministério. O restante da verba será liberado em parcelas conforme o percentual de execução do “Água para Todos”.

“Estamos enfrentando um problema de milhares de famílias amazonenses em situação de vulnerabilidade social, que moram em comunidades isoladas, e que muitas vezes se deslocam quilômetros para conseguir água para beber. São localidades de difícil acesso, distantes das sedes municipais, o que inviabiliza a interligação aos sistemas de abastecimento de água das cidades. Nesse caso, a solução é a construção de sistemas para atendimento exclusivo. Essa iniciativa traz resultados em diversas perspectivas: é uma ação de inclusão social, de saúde pública e de melhoria da qualidade de vida”, enfatizou o governador.

A segunda fase do “Água para Todos” é destinada a comunidades da chamada terra firme. Consiste na instalação de um sistema de captação e tratamento de água subterrânea para abastecimento coletivo das famílias, com a implantação de poços tubulares de 65 a 100 metros, reservatórios centrais e rede de distribuição de até 1 quilômetro.

Mais de 52 mil pessoas devem ser atendidas nesta nova fase, de acordo com a Sema. O programa chegará às calhas dos rios Purus, Solimões, Negro, Médio Amazonas, Juruá e Baixo Amazonas. “Estamos substituindo uma forma de consumo inadequada e de acesso difícil a esse importante recurso, que é a água”, disse o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Antônio Stroski, que acompanha o governador em Brasília.