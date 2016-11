Ministério do Turismo investe apenas R$1,5 mil do Amazonas

Para promover a diversificação dos atrativos e melhorar a qualidade da experiência dos viajantes, o Ministério do Turismo concluiu, em 2016, quatro obras de infraestrutura turística no Amazonas.

Ao todo, a pasta investiu R$ 1,5 milhão nessas obras, que contaram ainda com a contrapartida de R$ 90,6 mil dos governos municipais e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). Em todo o Brasil, foram entregues 1052 obras em 24 Estados que, juntas, somam o valor de R$ 571,6 milhões, sendo R$ 499 milhões em repasses do Ministério do Turismo.

Entre as obras desenvolvidas nos municípios amazonenses estão a construção de uma praça, em Barreirinha (552 quilômetros de Manaus), a revitalização do Centro de Atendimento ao Turista (CAT, em Manaus, e a ampliação do Centro Cultural de Nova Olinda do Norte (a 236 quilômetros de Manaus).

O desenvolvimento da infraestrutura do Estado também foi marcado pela revitalização da praça dos Três Poderes, no município do Careiro (a 168 quilômetros de Manaus), neste ano.

“Queremos que o brasileiro viaje mais pelo seu país e, para isso, precisamos garantir a estrutura necessária para fortalecer o turismo doméstico em suas múltiplas formas – negócios, lazer, ecológico, esportivo, cultural, religioso. Esses investimentos são fundamentais para que alcancemos esse objetivo”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O Ministério do Turismo tem investido em importantes obras de infraestrutura turística com o objetivo de preparar e promover o Brasil como um destino cada vez mais atrativo aos brasileiros e estrangeiros.

Previsão

Além das obras entregues, o Ministério do Turismo ainda tem mais de 5 mil obras em andamento – duas delas no Amazonas -, e no início do próximo ano irá abrir o Sistema de Convênios para cadastramento de novos projetos. “Temos o compromisso de ampliar a oferta dos serviços ligados ao turismo, garantindo as condições adequadas para que o setor se desenvolva de forma coordenada e sustentável para impulsionar”, reforçou.

Desde a sua criação, o Ministério do Turismo, em parceria com governos municipais e estaduais, já desenvolveu e concluiu mais de 12 mil obras com investimento da ordem de R$ 8,8 bilhões na implantação de sinalização turística, urbanização de orlas, construção de centros de convenções e eventos, reforma e criação de atrativos, entre outras.