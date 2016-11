Ministério da Saúde libera R$ 62 milhões para compra de medicamentos

O Ministério da Saúde liberou cerca de R$ 62 milhões para a compra de medicamentos para tratamento de câncer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica (ELA). Os remédios fazem parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica – CEAF.

Os estados do Centro-Oeste receberão R$ 5,2 milhões para a compra dos medicamentos; para a Região Sudeste foram destinados R$ 39,6 milhões; para o Sul, R$ 9,1 milhões; os estados do Nordeste receberam R$ 6,9 milhões e os do Norte, R$ 1,3 milhão.

Os medicamentos CEAF têm a compra centralizada pelo Ministério da Saúde, mas os estados, o Distrito Federal e os municípios são os responsáveis pela seleção, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, além da distribuição e dispensação dos produtos.

Agência Brasil