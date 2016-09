Ministério da Saúde investiga invasão a site da pasta com críticas a Temer

O Ministério da Saúde abriu uma sindicância para apurar uma invasão ocorrida no site da pasta na manhã desta terça-feira (27) que alterou a agenda do ministro da Saúde, Ricardo Barros, com críticas ao governo.

Por volta das 9h, a sessão que informa a agenda do ministro constava como compromissos “renúncia” do presidente Michel Temer e reunião com os ministros da “base aliada do golpe”.

“19h. Renúncia do (vice) presidente da República #ForaTemer”, informava a agenda invadida. A página foi retirada do ar cerca de uma hora depois.

Em nota, o Ministério informou que uma sindicância foi aberta para ‘investigar a origem da falsa publicação’ e que foram reforçadas as medidas de restrição de acesso e segurança do site.

Mais cedo, a pasta informou que o Datasus também foi acionado para verificar se a invasão foi externa ou se ocorreu dentro do próprio ministério. As conclusões serão apresentadas à Polícia Federal, completa a nota.

Por Folha Press