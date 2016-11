Ministério da Justiça prorroga prazo para registro de haitianos

O Ministério da Justiça prorrogou nesta sexta (11) por seis meses o prazo para registro dos haitianos que tiveram a permanência concedida no Brasil. Com a prorrogação, mais de 43 mil haitianos que ingressaram no Brasil após o terremoto que devastou o país caribenho em 2010, têm, agora, até 11 de maio de 2017 para se apresentar à Polícia Federal para regularizar sua situação no Brasil.

Para solicitar o visto permanente, os haitianos devem apresentar às autoridades brasileiras além de foto, a certidão de nascimento ou casamento traduzida por tradutor juramentado, ou certidão consular, certidão negativa de antecedentes criminais emitida no Brasil e declaração de que não foi processado criminalmente no Haiti.

Os haitianos interessados em obter o visto permanente também deverão apresentar o comprovante do pagamento da taxa de registro no valor de R$ 106,45 e de expedição da Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE), no valor de R$ 204,77.

Em nota, o Ministério da Justiça justificou a prorrogação por reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos haitianos.

Ivan Richard Esposito

Agência Brasil