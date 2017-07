Ministério da Fazenda entrega Certificado de Regularidade Previdenciária ao AM

Segundo Meirelles, o Amazonas é um dos oitos Estados a conseguir a certificação pela via administrativa – EM TEMPO

O Governo do Amazonas garantiu, nesta segunda-feira (17), a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). O documento atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um município.

Na prática, o CRP comprova que o Estado segue normas de boa gestão previdenciária, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios aos seus segurados.

“É mais um passo firme que estamos dando e uma prova de que estamos comprometidos com uma gestão administrativa responsável e de qualidade, pois a falta do certificado engessaria o governo. Sem o CPR não é permitido ao Estado, por exemplo, celebrar contratos, receber transferências voluntárias de recursos nem tampouco os financiamentos disponibilizados pelo Governo Federal”, observa o governador David Almeida.

Na última quinta-feira (13), David foi pessoalmente ao Ministério da Fazenda, em Brasília, acompanhar os trâmites do processo que comprovou o cumprimento dos 36 itens exigidos para obter a certificação.

De acordo com Márcio Rys Meirelles, diretor-presidente do Fundo de Previdência do Amazonas (Amazonprev), o Amazonas é um dos oitos Estados a conseguir a certificação pela via administrativa, além de ser o Estado com o melhor percentual de regularidade em relação aos itens exigidos com o índice de 97,14%.

“Isso demonstra a inequívoca preocupação do Estado em estar regular com suas obrigações. Normalmente, os estados alcançam esse certificado através de medida judicial. Não é o caso do Amazonas, onde temos feito um trabalho que mostra o compromisso ao tratar a matéria previdenciária”.

O procurador Tadeu de Souza destacou a importância do certificado para o Estado ampliar oportunidades de investimentos e avançar no desenvolvimento econômico.

“O certificado mostra que o Estado está sendo responsável na gestão de seus recursos e permite que convênios e outros acordos de desenvolvimento possam ser celebrados com entidades financeiras ou com o governo federal”, disse.

Critérios

Para ter a renovação do Certificado, o Estado precisou cumprir com 36 itens que foram avaliados e validados pela Secretaria de Políticas da Previdência. A certificação tem prazo de validade de 180 dias. O Estado agora aguarda a adesão do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça do Amazonas ao Amazonprev, o que já será solicitado na próxima avaliação.

Sanções

As sanções previstas em lei aos Estados que não cumprirem com os requisitos para a obtenção do CRP engessam os Governos, levando muitos deles à Justiça para conseguir a certificação. São elas: realização de transferências voluntárias de recursos pela União (exceção às ações de educação, saúde e assistência social)

Além da celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais, entre outros.

Com informações da assessoria