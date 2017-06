Minicurso ensina técnicas para cultivo de hortas urbanas em Manaus

Um minicurso sobre Noções Básicas de Horta Urbana será oferecido especialmente como parte da programação da Semana do Meio Ambiente 2017, da Prefeitura de Manaus. As aulas teórica e prática acontecerão no Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no Japiim, Zona Sul de Manaus, nos dias 7 e 8/06, no horário das 8h às 11h30. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (92) 3236-6557 e (92) 3236-8013. A programação da Semana do Meio Ambiente 2017 terá inicio no próximo sábado, 3, e se estenderá até o dia 10/06.

No módulo prático, os alunos terão oportunidade de trabalhar nos canteiros demonstrativos de hortaliças existentes no parque. Os canteiros, feitos a partir do reaproveitamento de pneus, compõem a paisagem do parque e servem para incentivar os frequentadores a adotarem a prática do cultivo de hortas caseiras.

Esse será o quarto minicurso realizado, este ano, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Além de ensinar as técnicas de cultivo das hortaliças, o minicurso estimula também os participantes a reaproveitarem resíduos, tanto para a montagem dos canteiros quanto para a produção do adubo orgânico. As aulas serão ministradas pelo engenheiro agrônomo Sérgio Pacheco, técnico do Departamento de Arborização e Paisagismo da Semmas.

Outros minicursos estão programados para ser oferecidos ainda este ano, como os de produção e cultivo de mudas frutíferas; plantas ornamentais nativas; manejo de indivíduos arbóreos; pomares urbanos; cultivo de plantas medicinais; e jardinagens em pequenos espaços/floreiras. As inscrições são gratuitas.

Com informações da assessoria