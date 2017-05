Minicurso ensina noções básicas de jardinagem e paisagismo

Interessados em jardinagem e paisagismos têm uma nova chance de aprender técnicas no minicurso de paisagismo promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a partir da próxima quarta-feira (24), no Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho. As aulas, que se estendem até a quinta-feira (25), contarão com duas turmas, nos horários de 8h30 às 11h30, e de 13h30 às 16h. As inscrições ainda podem ser feitas pelos telefones 3236-6557, 3236-8013 e 3236-7330.

O minicurso será ministrado pela engenheira agrônoma Rosemary Bianco, diretora de Arborização e Paisagismo da Semmas. A proposta é a de estimular a população a contribuir com a arborização e o embelezamento da cidade. Este é o terceiro minicurso oferecido este ano pela Semmas.

Os dois primeiros, de Produção de Mudas e Compostagem, ocorreram respectivamente nos meses de março e abril. As aulas acontecem no auditório do Parque Lagoa e na parte prática serão desenvolvidas atividades de confecção de canteiros, jardinagem e paisagismo no próprio parque.

O próximo minicurso, Noções Básicas de Horta Urbana, será oferecido nos dias 7 e 8 de junho, também no Parque Lagoa, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente 2017. Os interessados em participar também já podem se inscrever pelos mesmos telefones.

Com informações da assessoria