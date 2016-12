‘Minha vida faz mais sentido ao lado de uma mulher’, diz cantora

Marcada pelo estilo basicão de seus terninhos pretos, Ana Carolina garante que é vaidosa. “Passo creminho, adoro meu cabelo, amo me maquiar, só não gosto de saia, vestido e blusinha”, diz em entrevista à revista “Quem” desta semana.

Prestes a lançar seu primeiro livro, “Ruído Branco”, a cantora falou à publicação das questões pessoais que a inspiraram a escrever. Ser fruto de uma relação extraconjugal, por exemplo, moldou sua personalidade, afirma.

“O homem que há dentro de mim aparece mais do que a mulher. Não tive pai, não o conheci. Então, é como se eu quisesse ser meu pai. Essa parte masculina que tenho é muito importante, é meu lado mais calmo, mais racional.”

Ela conta que “a maneira de pensar e a praticidade masculinas” lhe acarretam problemas nos namoros com outras mulheres. “Em contraponto, tenho uma mulher histérica dentro de mim que é exatamente como sou no palco.”

Ana diz ter se relacionado mais com mulheres do que com homens e que não enxerga sua bissexualidade como uma “grande questão”, trata-se apenas de uma preferência: “Gosto do pensamento feminino, minha vida faz mais sentido ao lado de uma mulher”.

Folhapress