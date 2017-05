“Minha filha não merecia isso”, lamenta mãe de professora assassinada por ex-candidato a vereador

Familiares da professora Rocicleide Araújo da Silva, 34, que foi assassinada pelo ex-companheiro, o ex-candidato a vereador José Lasmar de Andrade Almeida, o “pastor Lasmar”, 43, no dia 5 deste mês, fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (19) em frente a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) pedindo por justiça e pela prisão do suspeito que confessou a autoria do assassinato, na última terça-feira (16), mas permanece solto.

“Isso é um absurdo. Ele matar a ex-mulher, ocultar o corpo jogando em um lago, confessar o crime e ficar por isso mesmo. Ele, andando livremente por aí com o carro que era dela (Rocicleide) onde ele usou para levar o corpo enquanto passeava com o filho de 12 anos dentro do veículo. Já pensou se isso vira moda? A pessoa matar e sair andando na cidade livremente”, protestou Adriana Almeida, 31, amiga da vítima.

Segundo a mãe da vítima, a dona de casa Rocicleia Araújo, 56, a filha estava separada desde setembro de 2016 do suspeito, mas voltou a morar com ele pouco antes de ser assassinada. A dona de casa disse ainda que o suspeito e a vítima tinham um relacionamento conturbado, pois “Pastor Lasmar” era possessivo e já tinha agredido e tentado matar a professora outras vezes. “Eu quero a minha filha de volta! Ela não merecia isso. Ela era professora, trabalhava honestamente e estava terminando uma faculdade. Quero justiça porque esse monstro fez algo que não tem perdão”, lamentou.

A família da vítima acredita que o suspeito planejou o crime para ficar com os bens da professora, como uma casa e um carro.

O delegado Torquato Mozer, responsável pela investigação, afirmou que o pedido de prisão preventiva contra o suspeito será enviado à justiça nos próximos dias.

Ana Sena

EM TEMPO