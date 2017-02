‘Minha escola faz a diferença no trânsito’ contempla alunos na Zona Leste

Informações sobre travessia segura na faixa de pedestres, respeito às leis e atividades lúdicas relacionadas ao trânsito foram apresentadas, nesta segunda-feira (6), na Escola Municipal Maria Ferreira, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A ação denominada “Minha escola faz a diferença no trânsito” marca a programação de atividades da Prefeitura de Manaus no período de volta às aulas desenvolvidas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Alunos, pais e responsáveis pelas crianças receberam as mensagens que podem salvar vidas. O tema foi abordado com vivências no interior da escola, como jogos das placas que indicam o significado da sinalização de trânsito e a prática para atravessar a rua com segurança, utilizando a faixa de pedestres.

Para o aluno do 4° ano fundamental, Yan Costa, o aprendizado ensinou como se comportar na via, com segurança. “Aprendi que tenho que estender a mão antes de atravessar a rua e ter cuidado quando usar a faixa”, disse.

De acordo com a diretora da escola, Enize Martins, a parceria com o Manaustrans tem sido importante para que pais e alunos saibam como é importante conhecer e respeitar as leis de trânsito. “Aqui no Jorge Teixeira o trânsito é muito intenso e para que não tenhamos acidentes é preciso atenção e obediência às regras de trânsito. O Manaustrans tem feito essa orientação em nossa escola”, ressaltou.

As atividades serão realizadas até o dia 17 de março pelas equipes de educação de trânsito do Manaustrans em várias escolas com a distribuição de kits com jogos da memória, cartilhas informativas de temática sobre trânsito e atividades lúdicas relacionadas ao tema.

Com informações da assessoria