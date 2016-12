Militares iniciam busca por aeronave que desapareceu em Tefé

Um avião de pequeno porte, modelo Baron e prefixo PT-ICU, com quatro pessoas a bordo desapareceu após decolar do aeroporto de Tefé (distante 520 km de Manaus). O destino da aeronave era o município de Tabatinga, com duração total de voo previsto para 1 hora e 40 minutos.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Auronáuticos (Seripa 7) ainda não sabe precisar se houve queda do avião.

Rodrigo Torres Araújo, titular da Delegacia Interativa de Tefé, confirmou que o avião decolou do município na manhã de hoje e que ainda conseguiu contato com a torre para informar sobre uma pane no motor. Ainda segundo o delegado, no momento do contato entre o piloto e a torre, a aeronave estava distante 15 milhas (24 quilômetros) de Tefé, sobrevoando os municípios de Santo Antônio do Iça e Tabatinga.

De acordo com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), até o momento, não foi feito “nenhum reporte de queda de aeronave nessa rota”.

Portal EM TEMPO