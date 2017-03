Militar fica ferido em acidente com micro-ônibus na Darcy Vargas

Por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (3), um militar da aeronáutica, que não teve o nome divulgado e aparenta ter entre 25 e 30 anos, ficou ferido em um acidente de trânsito no viaduto entre a Darcy Vargas e a Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O carro que o militar dirigia, um Peugeot de cor branca e placa OYU-5833, bateu de frente com um micro-ônibus da empresa Tema, que fazia transporte de trabalhadores do Distrito Industrial.

Nenhum dos passageiros do micro-ônibus ficou ferido. O militar foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araujo com escoriações nas pernas e no rosto.

“A vítima relatou que estava a caminho de casa e não recorda do que aconteceu, ele suspeita que dormiu ao volante. A motorista do micro-ônibus informou que viu o carro vindo em alta velocidade em sua direção e só deu tempo de parar o veículo”, informou um Policial Militar que trabalha na segurança do pronto-socorro.

Policiais do Batalhão Ambiental, da 22° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o Corpo de Bombeiros auxiliaram na remoção da vítima e na liberação da via. Por causa do horário do acidente, o trânsito não foi comprometido.

Daniel Landazuri

EM TEMPO