Militar do Exército é morto a tiros nas proximidades de casa, bairro Chapada

Yure Gagarem de Azevedo Sampaio, 20, militar do Exército Brasileiro, foi morto com três tiros na noite deste domingo (16), por volta das 20h, na Travessa Muhamed Aziz, bairro Chapada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o caso, o homem estava em via pública nas proximidades de sua residência quando foi abordado por um veículo, de placa e caraterísticas não informadas.

Ainda conforme o registro da DEHS, no veículo estavam três suspeitos. Um deles saiu do veículo e atirou no militar. Após cometer o crime, o homem entrou no carro e fugiu com os comparsas.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o jovem foi alvejado com três tiros, dois o atingiram no tórax e um a cabeça. Devido aos tiros, o militar teve hemorragia aguda e traumatismo torácico.

Inicialmente o caso foi registrado no 12° Distrito Integrado de Polícia (12º DIP), mas está sendo investigado pela DEHS.

