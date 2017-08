Militar do exército é baleado após ataque em embarcação que transportava urnas

O militar ferido foi atendido pela equipe de saúde e continua na missão – Divulgação

Um militar do exército, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido durante uma tentativa de assalto a uma embarcação que transportava urnas eletrônicas para o interior do Amazonas, na noite deste sábado (26). O incidente ocorreu na comunidade de Santo Antônio de Mucajá, no município de Maués (distante a 253 km de Manaus).

De acordo com a nota do Comando Militar da Amazônia (CMA), enviada a imprensa, o ataque aconteceu durante a pernoite do militar, que se encontrava realizando a segurança da embarcação, onde estavam a tropa e a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). As equipes transportavam as urnas e ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, sem gravidade.

A nota ainda informa que o militar reagiu realizando um disparo na direção dos bandidos, com o objetivo de cessar a ameaça. De imediato, a tropa realizou uma busca no local, não obtendo êxito na identificação dos suspeitos ao ataque.

O CMA ainda informou que a segurança foi reforçada e tropas especiais foram enviadas, por meio de helicóptero militar. A Polícia Federal também embargou em direção à comunidade para o prosseguimento das investigações.

O militar ferido foi atendido pela equipe de saúde e continua na missão. O incidente não causou prejuízo a votação e apuração do pleito, que ocorreu normalmente no dia de hoje.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

