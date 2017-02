Militar dispara contra homem suspeito no Museu do Louvre

O Ministério do Interior da França anunciou há pouco que uma operação de segurança está ocorrendo em Paris, logo após os jornais locais noticiarem que um militar teria disparado contra um homem que tentou agredir com uma faca agentes de segurança e entrar com uma mala no Museu do Louvre. A informação é da Agência Ansa.

No Twitter, o Ministério do Interior informou que está em curso “um grave evento de segurança pública”. O bairro do Louvre foi fechado, assim como o museu e o Palais Royal.

A tentativa de agressão com uma faca teria ocorrido perto do Carrousel du Louvre, por volta das 10h locais.

Agência Ansa