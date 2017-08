Militar da aeronáutica é morto a tiros após se recusar a entregar moto a assaltantes

Ao tentar fugir de assaltantes, o militar da aeronáutica William Alves Freire, de 22 anos, foi assassinado com dois tiros, na noite desta quinta-feira (17), no momento em que chegava em casa, na rua Sobral, conjunto Castanheiras, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), testemunhas informaram, que um carro modelo HB20, de cor vinho e placas QUL-4357, estava estacionado em frente a casa onde o militar morava com o pai. No veículo, estavam três homens e uma mulher, que provavelmente esperavam pela vítima.

Segundo os familiares de William, os suspeitos chegaram com a intenção de roubar a motocicleta do militar. “Ele havia acabado de chegar do quartel, trocou de roupas e foi para a academia. Quando retornou, foi abordado em frente de casa. Os suspeitos pediram a moto, uma Bros, ele se negou a entregá-la e deram um tiro no rosto dele. Mesmo ferido, ainda subiu na moto e tentou fugir, quando foi atingido por outro tiro pelas costas. Ele perdeu o controle da moto, que colidiu com o muro de uma casa. Os suspeitos fugiram”, contou o padrasto do militar, Everaldo Oliveira, de 51 anos.

O militar foi socorrido pelos vizinhos e levado ao Hospital João Lúcio, porém não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na unidade de saúde. “Os médicos disseram que o tiro nas costas foi fatal, pois atingiu outros órgão internos”, lamentou o padrasto.

Willian comprou a motocicleta há cerca de seis meses. Estava nas forças armadas há três anos e cursava o segundo período do curso de Engenharia, em uma faculdade particular.

“Ele vendeu um carro para comprar essa moto. No inicio a família não apoiou a compra da moto, por ser um transporte perigoso. Ele estava estudando para seguir na carreira militar, pois era o sonho dele desde pequeno, tanto que, recentemente, havia subido de classe no quartel. Era muito querido pela família, um jovem prestativo”, contou um tio da vítima.

Imagens das câmeras de segurança da rua onde ocorreu o crime serão usadas na investigação. O velório do militar acontece em uma igreja evangélica, no bairro Armando Mendes.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

