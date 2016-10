Militar brasileiro é encontrado morto no Haiti

Morreu na segunda-feira (17) em Les Cayes (Haiti) o sargento brasileiro Vicente Medeiros, 46, que trabalhava na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah). A notícia foi divulgada pelo Itamaraty nesta quinta (20).

Segundo nota da Companhia Brasileira de Engenharia de Força de Paz (Braengcoy), divisão da Minustah em que trabalhava, Medeiros foi vítima de “uma provável parada cardiorrespiratória”. Ele foi encontrado desacordado na base militar brasileira em Les Cayes, sudoeste do país, e levado de helicóptero para um hospital em capital Porto Príncipe, onde morreu.

Neste mês, o Haiti foi atingido pelo furacão Matthew, que matou ao menos 1.000 pessoas e deixou dezenas de milhares de desabrigados. Medeiros, como o resto dos militares da missão, trabalhava no apoio às vítimas do desastre. No Brasil, o sargento servia no HCE (Hospital Central do Exército), no Rio de Janeiro.

O militar chegou ao Haiti em junho com o 24º contingente brasileiro da Minustah. A volta do grupo para o Brasil estava inicialmente prevista para o fim deste ano, mas deve ser adiada por conta dos danos causados pelo furacão. Medeiros era casado e tinha uma filha.

Segundo o Exército, ele passou “por todos os treinamentos previstos” e se submetido “aos exames físicos, médicos e psicológicos exigidos” antes de ir ao Haiti.

Folhapress