Militantes fazem ato a favor de Maduro e contra os EUA em Manaus

Plenária do Sindepetro-Am em ato político- Márcio Melo

Aproximadamente 50 pessoas participaram de um ato a favor do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em solidariedade ao povo venezuelano por conta da crise política e econômica que atinge o país. O encontro ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (21), na sede do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos (Sindipetro-AM), localizado na rua Bernardo Ramos, Centro de Manaus.

O ato é realizado em 22 capitais do Brasil, entre elas Manaus, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro. O coordenador do movimento Frente Brasil Popular, Ruan Octávio, explicou a importância da ação na capital amazonense.

“Esse movimento hoje veio com objetivo de denunciar a tentativa de golpe e o bloqueio econômico orquestrado pelo grande capital (EUA). Inclusive, o Brasil fez uma grande organização para suspender a Venezuela do Mercosul”.

No evento estavam presentes autoridades políticas como o ex-vereador Waldemir José (PT), que também é um dos coordenadores dessa frente em Manaus. Ele afirmou que é necessário somar forças com vários setores e partidos a favor da democracia e contra o neoliberalismo e imperialismo americano.

“Esse ato é em defesa da luta democrática na Venezuela. Declarar e repudiar qualquer intenção que tenha um país, como os Estados Unidos, de intervir naquele processo de redemocratização do país latino-americano. EUA são mestres em querer impor a democracia deles em países que têm petróleo”, explicou.

O ex-vereador ainda ressaltou que não é contra as intervenções políticas externas na Venezuela, no entanto, afirmou que não é intervindo militarmente que se consegue mudanças. Ele disse que é ilegítimo substituir o governo, como fizeram com o Brasil (sugerindo o que aconteceu com Dilma Rousseff, integrante do mesmo partido).

“A constituição venezuelana deve ser respeitada. O Maduro foi eleito em um sistema que a constituição define. Lá é muito mais avançado que o Brasil. Pode ter um referendo onde se decida se ele permanece ou não como presidente. O fundamental é que os conflitos de cada povo devam ser definidos pela própria população”.

Leia também: José Melo tem recursos negados pelo TSE e eleição suplementar é mantida no AM

Cônsul da Venezuela em Manaus

O cônsul venezuelano, Faustino Torella Ambrosini, disse que só tem a agradecer aos amazonenses por fazerem o movimento com o objetivo de esclarecer a real situação na Venezuela. Segundo ele, esse é um assunto que precisa ser esclarecido. Ele afirma que a mídia geralmente coloca o presidente como um ditador, mas ele acredita que Maduro não é, já que foi escolhido pelo povo.

“Os Estados Unidos estão criando um golpe contra o Maduro. Por isso, somos uma revolução que está lutando pela independência. Os imperialistas americanos estão fazendo com que os empresários guardem a comida para prejudicar o presidente”.

O cônsul ainda ressaltou que, com a maior reserva petrolífera comprovada do mundo, a Venezuela tem sua economia baseada na renda do petróleo. A atividade corresponde a 70% dos investimentos do poder público. Assim, mudanças nos preços do hidrocarboneto no mercado mundial afetam diretamente o cotidiano dos venezuelanos. Durante os últimos 80 anos de exploração no país, o petróleo sempre foi motivo de ascensões e derrocadas de governos.

O deputado estadual José Ricardo (PT) também compareceu ao evento, no entanto, ele contou que quer entender melhor o que o movimento propõe. Segundo o parlamentar, há informações desencontradas nas notícias sobre a situação no país vizinho.

“Tem muita informação que mostra sempre que o governo é o responsável pelos males no país. Mas, nós temos outras publicações que mostra um quadro difícil na política, porém, há outros fatores que influenciam. A Venezuela é um país grande e sempre houve a cobiça internacional pelo petróleo. Tô achando que lá pode acontecer algo parecido com o que houve no Brasil, por isso, quero entender melhor”.

Outro partido também esteve presente no ato – que foi representado por alguns militantes, como a professora Ana Cristina Rodrigues do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Ela falou que é uma ação em defesa da democracia e dos países latino-americanos.

“A Venezuela retrata para nós, dentro da sua questão econômica, que sobre um embargo da real democracia socialista na America latina. O mundo hoje vem sofrendo na questão politica uma reaproximação da extrema-direita em relação às questões geopolíticas. É defender a democracia na sua totalidade”.

Leia também:Plebiscito: mais de 98% dos imigrantes venezuelanos em Manaus desaprovam medidas de Maduro

Início da atual crise

Desde sua vitória eleitoral, em abril de 2013, Maduro enfrenta uma forte oposição dos partidos agrupados na MUD (Mesa da Unidade Democrática) que, em primeiro ato, não reconheceram a vitória do chavista. Depois, eles pediram a recontagem dos votos.

O sistema eleitoral venezuelano é reconhecido, ao longo das diversas eleições realizadas pelo chavismo, por centenas de técnicos de diversos países, como confiável. Chegou a ser, inclusive, considerado pelo Instituto Carter, do ex-presidente estadunidense Jimmy Carter, como um dos mais seguros do mundo.

Assim, nos últimos quatro anos, a oposição não deu trégua ao governo de Maduro. A chamada “guerra econômica” levada a cabo no país gerou uma situação de desabastecimento de comida e escassez de produtos básicos, golpeando fortemente a população.

Soma-se a isso a “manipulação” do câmbio, que se tornou outro fator da atual crise. A Venezuela tem uma moeda fortemente desvalorizada ante ao dólar. A estadunidense é vendida, de forma paralela, nas ruas, por até dez vezes mais, em comparação com o câmbio oficial.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Fortes chuvas deixam quatro mortos e várias pessoas desaparecidas na Venezuela

Chanceler venezuelano chama presidentes do Brasil e do Paraguai de ‘imorais’

Mercosul suspende novamente Venezuela por ruptura da ordem democrática