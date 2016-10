Militantes do Partido Verde racham com direção e anunciam apoio a Marcelo Ramos

Um grupo de militantes e mais 30 candidatos a vereador pelo Partido Verde (PV) decidiu rachar com a direção do partido – que apoia o candidato a reeleição Arthur Neto (PSDB), e vai apoiar o candidato da coligação ‘Mudança para Transformar’, Marcelo Ramos (PR), no segundo turno. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (11). Essa é a terceira baixa na campanha do tucano.

“Foi uma decisão que já estava madura desde o primeiro turno, mas não poderíamos romper com a executiva municipal sob pena de inviabilizar nossas candidaturas”, explicou Jesus Alves, ex-candidato. “Agora estamos à vontade e escolhemos Marcelo Ramos porque ele é o melhor para a cidade”, completou Josivaldo Ferreira, que também concorreu.

Mais de 100 filiados ao PV participaram do evento, no Athenas Casa de Festas, que formalizou o apoio. Neste segundo turno, Marcelo Ramos já recebeu o apoio do PSB, PRB, PSC, PPL, PSL e agora de parte do PV, além de várias lideranças, entre elas a do ex-deputado federal Francisco Praciano.

Marcelo agradeceu a declaração de apoio dos militantes do PV e garantiu que no seu governo o meio ambiente e as causas ambientalistas serão prioridades. Marcelo destacou a garra dos militantes do PV que garantiu a eleição de dois vereadores, apesar de “todos os boicotes do prefeito”.

Com informações da assessoria