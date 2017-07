Milícias curdas já controlam quase 50% da cidade síria de Al Raqqa

Uma coluna de fumaça se ergue no distrito de al-Mishlab, em Al Raqqa – Arquivo/Reuters

As Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada liderada por milícias curdas que conta com o apoio dos Estados Unidos, já conseguiram assumir o controle de quase 50% da cidade da Al Raqqa, no nordeste da Síria, o principal reduto do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) no país, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). A informação é da EFE.

Nas últimas 24 horas, as milícias tomaram a metade do bairro estratégico de Nazlet al Shihada, no sul de Al Raqqa e adjacente ao rio Eufrates. Com isso, as FSD recuperaram quase 50% da cidade. O OSDH disse que as FSD, que contam com o apoio da aviação da coalizão internacional e de forças especiais americanas, atacaram várias posições do EI e causaram baixas em suas fileiras, sem darnúmeros.

Na última segunda-feira (24), o OSDH havia indicado que as FSD já controlavam 41% da superfície de Al Raqqa. A ofensiva para retomada da cidade foi iniciada no dia 6 de junho.

