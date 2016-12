Milhares seguem imagem de Nossa Senhora da Conceição em ato de Fé

Mais de 80 mil pessoas participaram da procissão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, na tarde desta quinta-feira (8), no Centro de Manaus. Com velas e flores, os devotos da padroeira do Amazonas mostravam fé e devoção durante todo o trajeto.

A programação iniciou às 7h30 com a missa presidida por Dom Mário Pasqualotto na Catedral Metropolitana de Manaus e terminou com a Missa Campal na avenida Eduardo Ribeiro. A coleta da oferta, neste ano, foi em prol da Rádio Rio Mar.

De pés descalços e carregando um ramalhete de flores e um tijolo na cabeça, a dona de casa Maria do Socorro, 50, veio pedir pela saúde do marido Manoel Lima de Aguiar, que está internado em um dos hospitais da capital amazonense com problemas cardíacos.

“Eu creio que ele será curado pela Imaculada. Ele fará uma cirurgia no coração e prometi que todos os anos a gente vem juntos fazer preces e cumprir nossas promessas”.

No momento da passagem dos fiéis, os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) fizeram interdições temporárias nas vias públicas por onde a procissão passou. Após a passagem dos devotos, as vias foram liberadas. Mais de 150 policiais militares do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) participaram da celebração. Nenhuma ocorrência foi registrada.

Programação

Após a primeira missa, os fiéis participaram do 1º Ciclo Procissão, que saiu do Parque dos Bilhares. O padre Vanthuy aproveitou para dar a benção a todos os ciclistas. O Coral e a Orquestra da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), regidos pelo maestro Adroaldo Cauduro, se apresentaram às 9h na Matriz.

A celebração presidida por Dom José Albuquerque, por volta das 10h, o Arcebispo Dom Sérgio Castriani recepcionou os integrantes do Comitê de Combate a Intolerância Religiosa no Amazonas. A representação é coordenada pela Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).

De acordo com a coordenadora da comunidade da catedral, Sônia Bezerra, o dia foi de celebração e de agradecimentos pelas graças concedidas por Nossa Senhora Conceição. Ainda segundo ela, nesta quinta-feira também é celebrado os 13 anos de participação dos povos e comunidades de terreiros de matrizes africanas nos festejos da padroeira do Amazonas. Os filhos de Oxum e Iemanjá conduziram um andor com uma imagem de Nossa Senhora de 1650, oriunda de Barcelos.

“Hoje foi um dia especial para os católicos do Amazonas. Nossa Senhora da Conceição é a nossa padroeira e intercede por nós. Devemos fazer homenagem e preces em agradecimento pela vida e pelas graças que tem nos concedido. Os irmãos de outras religiões, como as de matriz africana, já participam conosco há 13 anos. Eles estiveram na catedral e fizeram no altar lindas homenagem para a santa. No final um abraço simbólico marcou um momento de união e paz. Não podemos ter distinção por conta de religião, somos todos iguais perante Deus”, relatou.

A imagem de Nossa Senhora seguiu pelas avenidas Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro, Joaquim Nabuco e rua 10 de Julho, voltando para a Eduardo Ribeiro, onde ocorreu a missa solene presidida por Dom Sérgio Eduardo Castriani.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO