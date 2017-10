Milhares de fiéis celebram 300 anos de Nossa Senhora Aparecida com procissão em Manaus

Reunindo cerca de 10 mil fiéis, de acordo com a organização do evento, a procissão de Nossa Senhora Aparecida comemorou os 300 anos da aparição da santa padroeira do Brasil e percorreu algumas ruas do Centro de Manaus, Zona Sul. No país, dia 12 de outubro é a data usada para os festejos em relação à Maria, mãe de Jesus, que é representada no catolicismo por Aparecida, a qual já intercedeu muitas vezes por alguns manauaras.

De acordo o aposentado João Batista, de 76 anos, a santa é muito importante para a vida da sua família, pois Aparecida lhe concedeu saúde e o curou de um câncer na tireoide. “Em Manaus eu não encontrei um médico que dissesse o que eu tinha, foi quando viajei para São Paulo. Em uma semana a equipe médica diagnosticou a tireoide, assim que saí do consultório peguei um táxi e fui para Aparecida e pedi que ela intercedesse por mim, e fui curado”, conta.

Devota há 64 anos, a aposentada Amazonilda de Freitas, de 79 anos, pediu a intercessão da santa para ajudar nos estudos. “Eu estava em um ano muito difícil na escola, foi quando minha mãe me levou para o santuário de Aparecida em Manaus, onde eu rezei e pedi para que ela me ajudasse. Finalizei o ano com várias notas boas e, desde então, não deixo de participar dos festejos dela”.

Iniciando às 17h, a carreata percorreu as ruas Comendador Alexandre Amorim, 10 de julho, Ferreira Pena, avenida Leonardo Malcher, Luiz Antony, avenida Ramos Ferreira e finalizou com uma missa campal, celebrada pelo Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani.

Para o Arcebispo é muito emocionante comemorar o jubileu de Nossa Senhora Aparecida e também os 10 anos do santuário dela em Manaus. “Eu sou de Aparecida, em São Paulo, e praticamente nasci rezando. Meus pais eram muito devotos da santa, quando viajávamos para o interior nós íamos sempre rezando o terço e durante essas viagens sempre ficávamos sabendo das intercessões da santa”, disse Dom Sérgio.

Depois de descobrir que a filha, Keyliane Dantes, 5, estava diagnosticada com hidronefrose – distúrbio que atinge os rins – a mãe, Marizete Dantas, de 38 anos, resolveu procurar o santuário em Manaus para pedir ajuda à santa. “Quando estava grávida de 7 meses recebi o diagnóstico que ela teria hidronefrose. Em dezembro do ano passado fizemos uma primeira cirurgia que não foi bem sucedida e em junho desse ano fizemos a segunda tentativa e, então, veio a graça concedia pela Nossa Senhora Aparecida, a cura da minha filha”.

Papa Francisco

O Papa abençoou o povo brasileiro e lembrou em um vídeo postado em uma rede social a história da aparição da Santa em 1717, após três pescadores encontrarem no rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele também lembrou de uma viagem que realizou em 2013, para o Brasil, e que foi ao Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo. No Twitter, Francisco pediu a intercessão da santa aos desempregados.

História

Em 1717, os pescadores Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves encontraram no rio Paraíba, na Vila de Guaratinguetá, interior de São Paulo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Os três estavam sem pescar há muito tempo e tinham a missão de oferecer o peixe para a festa de recepção de Dom Pedro de Almeida e do Conde de Assumar, naquela época governantes da província de São Paulo e de Minas, respectivamente.

