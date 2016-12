Mil pessoas devem participar da 1ª Marcha pela vida e liberdade religiosa em Manaus

Para fortalecer as ações de combate ao preconceito e a intolerância religiosa, o Instituto Ganga Zumba, em parceria com as religiões de matriz africana, estará realizando, nesta quinta-feira (8), a 1ª Marcha pela vida e liberdade religiosa e o 1º Balaio de Oxum. O evento inicia no calçadão da Ponta Negra, a partir das 16h30. A organização estima que ao menos mil pessoas participem do movimento.

De acordo com um dos organizadores da ação, Jonatas Nascimento Moreno, a ideia de promover a marcha surgiu após perceberem a carência de eventos, em Manaus, que exaltem o movimento negro em geral, que compõe todas as matrizes das religiões africanas. Além disso, Moreno destaca que a data marca ainda o dia dedicado a Oxum, rainha das águas doces.

A concentração da marcha pela vida começa por volta das 16h30, com saída prevista para as 17h. Logo após a caminhada, ocorre a entrega da oferenda para Oxum, na praia da Ponta Negra, às 18h. Para finalizar os festejos, o Instituto Gama realiza, a partir das 19h30, o show Cantos Negreiros, no anfiteatro. Entre os artistas que já confirmaram presença no evento estão: James Rios, Márcio Siqueira, Luiz Fernando e Mara Lima.

O movimento conta também com o apoio da Renafro-Am, Unegro-AM, FOPAAM, Rede Amazônica de Tradições de Matriz Africana (Reata), Ègbé Omo Òrìsá, OAB-Am Brasil, Sejusc-Amazonas, Manaustrans, Corpo de Bombeiros do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas e os Ilês que fazem parte do Conselho de Religiões de Matrizes Africana do Amazonas.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO