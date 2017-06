Migração de araras para zona urbana chama atenção de moradores de Manaus

A localização da cidade de Manaus, no meio da floresta amazônica, atrai para a zona urbana, animais típicos da zona de mata. É o caso, por exemplo, das araras, pássaros famosos pela algazarra e beleza das plumagens. A visita das aves à zona urbana da capital tem sido notada, com frequência, por moradores de algumas regiões.

Da varanda de casa, o biólogo Danyhelton Dantas, morador de um condomínio, na zona norte da capital, nas proximidades de um fragmento de floresta, acompanha o movimento das araras. Ele conta que os pássaros passam pelo local, de manhã bem cedo ou no final da tarde, em direção a área verde.

“Uma coisa que sempre fascinou, a mim e a minha esposa, nos dois anos em que estamos morando em Manaus, foi olhar para cima para ver as araras. A gente consegue ver a arara azul, a vermelha que é a araracanga. Uma coisa que achamos interessante é que elas andam em pares. Você nunca vê uma arara voando sozinha”, observa.

Arara canindé – Foto: Zig Koch/WWF Brasil

Pesquisadores

O biólogo tem razão. As araras estão em maior número na capital. Pesquisadores tentam entender se é a cidade que tem atrativos para os animais ou se há algo errado na floresta, para o comportamento dos pássaros. Para os cientistas, isso pode ter a ver com a escassez de alimentos na mata ou com a abundância de comida na cidade.

“Nós ficamos sem ver as araras em Manaus, durante um bom tempo. De um ano para cá começamos a verificar a presença delas. principalmente da araracanga, uma arara vermelha que temos por aqui. No começo havia um casal que ficava sobrevoando a cidade, hoje sabemos que há pelo menos 16 casais. Foi fácil identificá-las, pois elas são barulhentas. Isso pode representar uma combinação de fatores. Pode estar faltando espaço na floresta por conta do desmatamento”, diz o ornitólogo e analista ambiental do Instituto de Pesquisas do Meio Ambiente (Ibama), Robson Czaban.

Arara canindé sobrevoa Manaus – Foto: Anselmo D’Affonseca

Na cidade, chama a atenção o fato da arara vermelha tem sido vista com mais frequência, pois é um tipo que gosta de áreas alagadiças e não de terra firme.

O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Mário Conh-Haft, que trabalha há mais de 30 anos com aves, explica sobre as características das araras encontradas na região. Ele diz que existem três espécies predominantes. “A que realmente vive na cidade é a araracanga. Ela tem uma mancha amarela nas asas que separa o vermelho das costas, do azul das asas. A arara vermelha tem um vermelho bem mais intenso, já a Canindé, é amarela por baixo e azul por cima. Muita gente considera a Canindé a mais bonita de todas”, diz o especialista.

A floresta em Manaus

O pesquisador também não descarta o fato das araras estarem procurando a cidade, devido à fome . “Se não houvesse verde na cidade, não haveria araras. A razão porque atraímos esses bichos é porque ainda mantemos áreas verdes em Manaus”.

Mário Conh Haft destaca ainda a inteligência das araras. “É um bicho de vida longa, com uma memória excelente. É muito inteligente e possui uma sociabilidade que permite troca de informações”, explica.

Arara Vermelha

O pesquisador também acredita que as araras já começaram a retornar à floresta. Para ele, daqui a alguns dias, os moradores irão sentir falta dos pássaros.

O biológo Danyelton também fala da questão da presença da floresta em Manaus, como fator de atração dos animais. “A questão da fragmentação é muito real em Manaus. A gente tem ilhas de matas dispersas pela cidade. Acho que as araras e outros animaizinhos como o sauim, buscam esses corredores para movimentação”.

O importante mesmo é preservar o verde. Investir nos fragmentos urbanos de floresta. Mantê-los prontos, para quando as araras quiserem voltar.

Reportagem: Markilze Pereira

Edição web: Gláucia Chair