Micro-ônibus desgovernado atropela mulher e atinge comercio na Zona Leste

Na noite desta quinta-feira (2) uma mulher de aproximadamente 30 anos foi atropelada por um micro-ônibus do transporte alternativo. O acidente aconteceu por volta das 23h, na avenida Iraque, comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policias militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher caminhava pela rua quando foi atingida pelo veículo que descia a ladeira desgovernado.

O motorista do micro-ônibus, que não teve o nome divulgado, relatou à polícia que não conseguiu frear o veículo e perdeu o controle da direção. O veículo ainda colidiu contra um comércio.

Segundo a polícia, a mulher foi arrastada por alguns metros e depois da colisão ficou embaixo do micro-ônibus. No momento do acidente não havia passageiros na lotação e o comercio estava fechado. O motorista da lotação sofreu ameaças de agressão de pessoas que testemunharam o acidente e afirmaram que o transporte é ilegal.

A polícia militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima do atropelamento. Em seguida a mulher foi encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araujo e recebeu alta médica ainda na noite de ontem.

Os proprietários do comércio e a vítima do atropelamento registraram Boletim de Ocorrência no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o condutor da lotação se apresentou voluntariamente, prestou esclarecimentos e assinou um termo circunstanciado de ocorrência. O motorista deve aguardar por uma audiência de custodia em liberdade.

Daniel Landazuri

EM TEMPO